Über 400 geführte Wanderungen „Der beste Weg zur Gesundheit ist der Fußweg.“ – Warum Raimund Metzen so gerne Wanderführer im Hochwald ist

Wie sehr Raimund Metzen seine Heimat in Kell am See liebt, merkt jeder sofort, der an seinen geführten Wanderungen teilnimmt. Zu jeder Bergkuppe, Steinformation, zu jedem Bach und jedem Wegekreuz sprudeln die Geschichten nur so aus ihm heraus. Seit 2010 bietet er diese Touren an. Als der TV sich mit ihm traf, hat er gerade die exakt 408. Wanderung absolviert.