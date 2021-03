Kostenpflichtiger Inhalt: Demokratie : Der für Millionen Deutsche spricht - Ein Saarburger macht Politik als Mitglied im Bürgerrat

Rainer Bousonville aus Saarburg – hier auf seinem Balkon – ist Teil des Bürgerrats Deutschland. Foto: TV/Katharina de Mos

Saarburg-Kahren Ein Brief, den er zunächst in den Müll werfen wollte, wurde für Rainer Bousonville zur Eintrittskarte in die große Politik. Am Freitag wird Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sich damit befassen, was der Saarburger und andere Bürger fordern.