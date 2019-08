Lesung : Autor liest aus Abenteuerroman

Hermeskeil Ralf H. Dorweiler liest am Freitag, 30. August, 19 Uhr, in der Hermeskeiler Buchhandlung Lorenzen aus seinem historischen Roman „Der Gesang der Bienen“. Es ist ein Abenteuerroman über Bienen, Nonnen und einen einfachen Mann, den das Schicksal an den Hof Barbarossas verschlägt.

Die Handlung ist im zwölften Jahrhundert angesiedelt. Seyfried erntet Honig und Wachs von wilden Bienen. Als seine Frau Elsbeth zum Tode verurteilt wird, bittet er die berühmte Äbtissin Hildegard von Bingen um Hilfe.