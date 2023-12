Serie „Menschen und Motoren“ Lina Meters Erfolge auf der Rallyepiste: E-Auto oder lieber Verbrenner?

Elektro­­mobilität mit Energie aus der Batterie oder aus der Brennstoffzelle? Konventioneller Antrieb mit Otto- oder Dieselmotoren? Mit sogenannten E-Fuels, CO 2 -neutralen Kraftstoffen mit den gleichen Eigenschaften wie Benzin oder Diesel also. Die Diskussionen um die Mobilität von morgen pendeln zwischen Ideologie und praxisnaher Realität. Eine, die beide Welten kennt – und zwar in ihrer jeweils extremsten Ausführung –, ist eine junge Frau aus dem Hochwald. Eine Motorsportlerin, die ihre ganz explizite Meinung dazu hat.