Konzert Stahlzeit sorgt für Schweiß, Feuer und Energie an der ehemaligen Kaserne

Saarburg · Stahlzeit zeigten in Saarburg, warum sie zu den besten Rammstein-­Tribute­bands gehören. Was ist das Besondere an dieser Show?

11.06.2023, 15:00 Uhr

Von Herbert Thormeyer

Eines vorneweg: „Nein, wir werden uns nicht zu den derzeitigen Vorwürfen gegenüber Rammstein-Sänger Till Lindemann äußern“, sagt der Frontmann der Formation Stahlzeit, Helfried „Heli“ Reißenweber, dem Volksfreund vor dem Konzert. Damit war das schon mal klar. Die Formation der „Neuen Deutschen Härte“ (NDH) hat sich auf die Fahnen geschrieben, die beste aller Tribute­bands der Berliner Brachialrocker zu sein. Derzeit wollen Journalisten aber immer nur eines wissen. Es gehe um die Musik, „und wir sehen diese als Verneigung vor der Leistung von Rammstein“. Später wird der Sänger, der Till Lindemann sowohl äußerlich als auch stimmlich ähnelt, durchaus den Besuch eines Rammstein-Konzerts empfehlen: „Das sollte man sich ansehen.“ Hier geht es zur Bilderstrecke: Stahlzeit in der Kaserne Saarburg