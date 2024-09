Die Pläne Millionenprojekt: So soll das neue Bürgerhaus für Rascheid aussehen

So könnte das neue Bürgerhaus für Rascheid später einmal aussehen: Dieser Entwurf zeigt die Seite des Holzbaus, die mit großen Schiebetüren an das Außengelände und den Festplatz grenzt. Die dahinter liegende Bühne könnte so für Veranstaltungen im Saal, aber auch für Feiern im Freien genutzt werden.

Foto: Planungsbüro Vollmuth