Gemeinde : Rascheider gehen drei Projekte an

Rascheid 2021 will Rascheid nicht nur Bauland erschließen, sondern 300 000 Euro in zwei weitere Projekte investieren.

Ebenfalls zügig vorangehen sollen Sanierungsarbeiten und Umgestaltungen am Friedhof. Dass die Leichenhalle renoviert werden muss, ist schon länger Thema im Rat. Außenfassade, Dacheindeckung und Dachrinnen sollen überarbeitet werden. Kürzlich wurde zudem beschlossen, ein neues Grabfeld anzulegen. Laut Ortsbürgermeister Andreas Ludwig drängt auch das, da nur noch je fünf Rasen- und Urnengräber verfügbar seien. Daher bietet es sich an, parallel dazu auch die den gesamten Friedhof begrenzende Mauer zu sanieren. Ob sie anschließend neu verputzt oder verkleidet wird, ist noch nicht entschieden. Die Kosten dafür seien relativ gleich, informierte Frank Ludwig vom Birkenfelder Ingenieurbüro IBUT.

Ebenso soll der barrierefreie Zugang im rückwärtigen Bereich um einen weiteren vorne an der Kirche ergänzt werden. Angedacht ist eine kleinere Rampe seitlich der Außentreppe, die dadurch eine Stufe höher wird. Nicht zuletzt soll Pflaster ausgebessert oder ausgetauscht und die Grünschnittecke optisch aufgewertet werden. Zwei Bäume, die zu nah an der Mauer stehen, werden eventuell gefällt und dafür mehrere neue gepflanzt. Alles in allem summieren sich die geplanten Arbeiten auf circa 235 000 Euro. Im Rahmen der Dorferneuerung stehen dafür aus Landesmitteln 50 bis 60 Prozent Zuschuss in Aussicht.