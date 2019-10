Ortsentwicklung : Windkraft wirbelt Geld in die Kasse

Windkraft wirbelt Geld in die Kasse

Solche oder so ähnliche Hinweistafeln sollen künftig Autofahrer in Rascheid vom Rasen abhalten.

RASCHEID Rascheid profitiert von Öko-Energie, setzt auf mehr Verkehrssicherheit und plant neues Baugebiet.

„Die Leute beschweren sich bei mir, manche sogar schriftlich, dass zu schnell ins Dorf hineingefahren wird“, sagt der Rascheider Ortsbürgermeister Andreas Ludwig dem Gemeinderat. Der Tagesordnungspunkt steht ganz oben auf der Agenda, obwohl die 7000 Euro, die maximal für zwei Geschwindigkeitsmessgeräte in der Bahnhof- und der Hermeskeiler Straße ausgegeben werden können, auch im neuen Haushalt auftauchen. Gerne nimmt Ludwig den Auftrag des Rates an, entsprechende Angebote bei den Herstellern einzuholen.

Eine richtig gute Botschaft hat Kai Rosar von der Finanzverwaltung in Hermeskeil für den Rat: „Erstmals fließen 170 000 Euro aus der Windenergie, die im Rascheider Windpark gewonnen wird, als Pachtzahlung in die Ortskasse.“ Allerdings muss Rascheid wieder 42 000 Euro, (25 Prozent) in den Solidaritätsfonds der Verbandsgemeinde zurückzahlen, damit Gemeinden ohne Windräder nicht leer ausgehen.