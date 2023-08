Verkehr im Hochwald Wie sollen die Raser zwischen Hentern und Zerf gebremst werden?

Zwei Geschwindigkeitsmessungen brachten es an den Tag: Fast Dreiviertel aller Autofahrer halten sich in der Henterner Gemeindestraße Mühlendriesch nicht an die angeordnete 30 Kilometer pro Stunde. Die ehemalige Kreisstraße zwischen Hentern und Zerf, die von der Ortsgemeinde zum Wirtschaftsweg herabgestuft wurde, dürften eigentlich nur noch Anlieger und Fahrzeuge der Landwirtschaft nutzen – allenfalls noch Rettungsfahrzeuge. Alle anderen müssten sich an das daraus resultierende Durchfahrtsverbot halten.