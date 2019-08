Kommunen : Rat bespricht Straßenausbau

Taben-Rodt (red) Der Ortsgemeinderat Taben-Rodt tagt am Mittwoch, 7. August um 19 Uhr im Sitzungsraum des Jugend- und Bürgerhaus Taben-Rodt. Die öffentliche Situng startet gegen 19.20 Uhr. Auf der Tagesordnung steht die Auftragsvergabe der Ausbauten in der Straße Rohleuk und in der Augystraße.

