Kommunalpolitik : Rat entscheidet über Investitionen

Fisch Der Ortsgemeinderat Fisch entscheidet in seiner Sitzung am Dienstag, 10. März, 20 Uhr, im Jakobushaus, ob er einen Planungsauftrag erteilt für die Erschließung des Neubaugebiets Am Brunnen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken