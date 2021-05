Kommunalpolitik : Mehr Damfloser zahlen weniger für neue Straßen

Info

Ab dem Jahr 2024 soll es keine Einmalbeiträge für den Straßenausbau mehr geben in Rheinland-Pfalz. Noch werden sie allerdings in vielen Orten erhoben. Betroffene Kommunen haben nun bis Ende 2023 Zeit, ihr Beitragssystem entsprechend auf wiederkehrende Beiträge umzustellen. Der Kostenanteil der Anlieger wird dabei auf alle Grundstücks- und Wohnungseigentümer in einem klar abgegrenzten Abrechnungsbezirk verteilt. Die Formel für die Berechnung der Summen berücksichtigt zum Beispiel Grundstücksgröße, Etagenzahl und Wohnungsgröße. Anders als bei den Einmalbeträgen werden bei wiederkehrenden Beiträgen jeweils die angefallenen Kosten in einem Kalenderjahr in Rechnung gestellt – wenn in dem Jahr tatsächlich eine Straße ausgebaut wurde.