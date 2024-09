Mehr Sitzungsgeld „Dies hier ist kein Selbstbedienungsladen“: Streit in Konz um mehr Sitzungsgeld für Ratsmitglieder

Aktuell erhält ein Stadtrat in Konz 40 Euro Aufwandsentschädigung, Fraktionsvorsitzende 80 Euro für die Teilnahme an einer Ratssitzung. Dieser Betrag soll nach Wunsch von CDU, FWG und FDP auf 50 Euro erhöht werden. Ob die Fraktionsvorsitzenden dann 100 Euro bekommen sollen, wurde nicht angesprochen, ist aber anzunehmen, da die Fraktionsvorsitzenden in der Regel den doppelten Betrag eines normalen Stadtrats erhalten.