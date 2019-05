Kommunalpolitik : Rat in Lampaden stimmt über Haushalt für zwei Jahre ab

Lampaden Der Ortsgemeinderat Lampaden entscheidet in seiner Sitzung am Donnerstag, 16. Mai, 20 Uhr, im Bürgerhaus Lampaden über den Haushaltsplan 2019/2020. Außerdem stehen die Rechnungsabschlüsse 2013 bis 2017, die ehemalige Grundschule Lampaden, ehrenamtliche Bürgerprojekte und die Außengebietsentwässerung in der Ortsrandlage in der Trierer Straße auf der Tagesordnung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken