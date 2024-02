Gemeinderatssitzung fällt aus Rat in Merzkirchen nicht beschlussfähig – Premiere für den Ortschef

Die Ratssitzung von Dienstag in Merzkirchen ist ausgefallen. Der Grund: Es waren zu wenige Ratsmitglieder da. Nur sechs der 13 Stimmberechtigten waren laut Ortsbürgermeister Peter Hemmerling anwesend. Der Ortschef sagt: „In meinen 45 Jahren im Rat ist mir sowas noch nicht passiert.“ Zwei Ratsmitglieder hätten längerfristig abgesagt, die übrigen fünf kurzfristig. Es seien vor allem die jungen Leute, die die Sache schleifen ließen. „Dennoch war es nicht umsonst“, meint Hemmerling. 16 Mitbürger aus Körrig seien da gewesen, um sich über den Ausbau der Ortsdurchfahrt in ihrem Ortsteil zu informieren. Über das Thema habe man sich ausgetauscht. Die Ratssitzung will Hemmerling in etwa zwei Wochen nachholen.