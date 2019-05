Kommunalpolitik : Rat in Waldweiler entscheidet über Haushalt

Waldweiler Der Ortsgemeinderat Waldweiler stimmt in der Sitzung am Donnerstag, 16. Mai, 18 Uhr, über den Haushaltsplan für 2019/2020 ab. Der Rat trifft sich in der ehemaligen Grundschule Waldweiler.