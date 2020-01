Kostenpflichtiger Inhalt: Dorfentwicklung : Schodener Rat will Freizeitanlage erhalten

Foto: Herbert Thormeyer

Schoden Das Gremium möchte, dass Biergarten, Minigolfplatz und Kanuverleih auch weiterhin an der Saar betrieben werden können. Dafür sucht es nach einer Lösung.

Beim Thema Multi-Kulti-Anlage herrscht am Donnerstagabend im Schodener Rat große Einigkeit. In der Diskussion stimmen die sieben Ratsmitglieder des 14-köpfigen Gremiums, die sich zu Wort melden, dem Vorschlag des Ortsbürgermeisters zu. Rüdiger Hausen möchte sich nicht mit der aktuellen sogenannten kleinen Lösung zufrieden geben, sondern will einen Weg suchen, der wieder mehr ermöglicht und mit dem alle Parteien leben können.

Die kleine Lösung hatte die Kreisverwaltung nach Prüfung der Rechtsanlage im November angeordnet. Sie beinhaltet, dass statt des vorherigen Biergartens nur noch ein Kiosk und eine Küche jeweils ohne Sitzgelegenheiten an der Anlage betrieben werden. Der Kanuverleih darf in dem Gebäude zwar weiter Boote lagern, aber nicht wie bisher seine Kunden dort für Touren einweisen. Dies will der Betreiber laut eigenen Angaben künftig anderswo tun. Er weist aufgrund von Nachfragen verunsicherter Kunden darauf hin, dass der Verleih auf jeden Fall weiterbesteht. Als drittes Element der Multi-Kulti-Anlage muss der Minigolfplatz künftig geschlossen bleiben.

Info Biergartenbetreiber will kurzfristige Lösung Biergartenbetreiber Wolfgang Cartus sagt zur Entscheidung des Ortsgemeinderats: „Der Beschluss geht in eine positive Richtung. Endlich passiert etwas, nachdem die Ortsgemeinde im vergangenen Jahr nichts gemacht hat. Aber das reicht nicht.“ Vor einer endgültigen Lösung, die frühestens in der übernächsten Saison greife, brauche er eine kurzfristige Lösung. Cartus: „Wir hatten im vergangenen Jahr 20 Prozent Einbußen durch die Reduzierung auf die Hälfte der Sitzplätze. Und vom Lärm her hat diese Reduzierung nichts gebracht, wie mir auch der Anwalt der Gegenseite bestätigt hat.“ Cartus ist der Ansicht, dass nicht der Biergarten an der dem Wohngebiet abgewandten Seite des Gebäudes für den Lärm verantwortlich ist, sondern die Kanuausgabe auf der den Wohnhäusern zugewandten Seite. Er schlägt vor, zumindest versuchsweise den Biergarten per Sondernutzungserlaubnis oder anderer Regelung zu genehmigen. Cartus: „Mit der kleinen Lösung kann ich nicht leben. Mit dem Kiosk habe ich 80 Prozent Einbußen.“ Bleibt es dennoch bei dieser Lösung, will er den Kiosk trotzdem ab März öffnen.

Hintergrund der Einschränkungen: Ein Anwalt, dessen Mandantin sich über Lärm und Verkehr geärgert hat, hat aufgedeckt, dass Biergarten, Kanuverleih und Minigolfplatz an dieser Stelle baurechtlich nicht genehmigt sind. Ortsbürgermeister Hausen sagt in der Ratssitzung: „Es ist eine schöne Anlage, aber wir müssen sie rechtlich auf soliden Boden stellen.“ Das Angebot werde von Gästen in und um Schoden genutzt, aber auch von den Schodenern selbst. Es sei ein Stück freiwillige Grundvorsorge für Gaststätte und Sport, es mache Schoden attraktiv. Doch seien viele Punkte zu beachten und mit Hilfe fachlicher Beratung zu prüfen. Naturschutz, die Anwohner im benachbarten Wohngebiet, die Frage, woher der Lärm stammt, nennt Hausen als Beispiele. Er sagt: „Das dauert länger, als vielen lieb ist.“ Lobende Attribute wie „touristisch wertvoll“ und „interessantes Angebot“ kommen auch von den anderen Rednern. Doch heißt es auch immer wieder: „Wir müssen die Beschwerden ernst nehmen.“

Zwei Ratsmitglieder sprechen sich dafür aus, den Biergarten nicht so groß werden zu lassen wie zu dessen Hochzeiten. Damals wurde die gesamte Terrasse mit 140 Sitzplätzen genutzt. Zuletzt musste sich der Biergartenbetreiber auf die Hälfte der Terrasse und Plätze beschränken. Matthias Zeimet schickt einen Appell an die streitenden Parteien. Die Anlagengegner fordert er auf, nicht so sturköpfig zu sein und auch an das Gemeinwohl zu denken. Die Besucher bittet er, an die Anwohner zu denken und sich leise zu verhalten.

Der Rat verabschiedet einstimmig folgenden Beschluss: „Der Ortsgemeinderat ist der Auffassung, dass es sich bei der Freizeitanlage um ein erhaltenswertes Angebot handelt. Daher beschließt der Rat, die rechtlichen Voraussetzungen über den bisher genehmigten Rahmen hinaus zu prüfen und die notwendigen planerischen Schritte mit den betroffenen Planungsbehörden zu besprechen.“