Kommunalpolitik : Rat treibt Pläne für Baugebiet in Hentern voran

Info

Aufregung wegen eines Briefes: In einem Brief fordert das Bistum Trier die Ortsgemeinde Hentern auf, Geld für die Renovierung der Kirche St. Georg zu sammeln. Das Gotteshaus ist seit dem Frühjahr 2018 wegen baulicher Mängel am Dach geschlossen. Rund 50 000 Euro fehlen noch, damit vor allem das marode Dach instandgesetzt werden kann. „So viele Feste können wir gar nicht feiern, um diese Summe zu schaffen“, sagt dazu Ortbürgermeister Michael Marx. Der gesamte Rat hat die Aufforderung mit Unmut und Unverständnis aufgenommen. Die Kirche ist schließlich Eigentümer des Sakralbaus und die Pfarrgemeinde stößt allmählich auch an die Grenze ihrer finanziellen Möglichkeiten. Es geht die Sorge um, dass die Sanierung umso teurer wird, je länger es dauert und die Arbeiten schließlich ganz abgesagt werden müssen.

Neues Ratsmitglied: Dominik Wagner rückt für Jens Franzen in den Ortsgemeinderat nach. Franzen ist aus Hentern weggezogen und darf deshalb die Dorfbewohner nicht mehr vertreten. Wagner ist Angestellter eines lokalen Energieversorgers.