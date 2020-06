Zu wenig Betreuungsplätze in Hermeskeil : Ratsfraktionen machen Vorschläge für möglichen neuen Kita-Standort

Die drei Kindertagesstätten in Hermeskeil stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen. Ob deshalb eine neue Einrichtung gebaut werden muss, dazu soll ein Gespräch mit Vertretern des Kreisjugendamts am 30. Juni Klarheit bringen. Vorschläge für einen Standort gibt es bereits einige. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil In den drei Hermeskeiler Kitas wird es ab August für 31 Kinder keinen Betreuungsplatz geben. Im Stadtrat war man sich einig, dass für die Planung eines möglichen Kita-Neubaus noch wichtige Fakten fehlen. Dennoch brachten die Fraktionen schon mögliche, teils überraschende Standorte ins Spiel.

Für dieses Jahr wird die Stadt Hermeskeil rund 140 000 Euro aus dem Städtebau-Förderprogramm beantragen, mit dessen Hilfe sie den Stadtkern in den kommenden acht Jahren deutlich aufwerten möchte. Den entsprechenden Förderantrag für 2020 hat der Stadtrat einstimmig abgesegnet. Rund 60 000 Euro sind einkalkuliert für einen Planungswettbewerb zur Neugestaltung des Donatusplatzes. Weitere 60 000 Euro sollen als Zuschuss an private Bauherren fließen, die innerhalb eines festgelegten Sanierungsgebiets marode Häuser in Schuss bringen wollen. 20 000 Euro sind eingeplant für einen Fachmann, der die privaten Bauherren dabei beraten soll. Laut Timo Jansen von der VG-Verwaltung könnte das Sanierungsgebiet noch im Juli vom Rat beschlossen werden. Sobald die Satzung veröffentlicht und in Kraft getreten sei, könnten dann Bauherren Förderanträge stellen. Wie genau der Planungswettbewerb zum Donatusplatz aussehen und ablaufen soll, dazu gibt es laut Stadtchefin Lena Weber in Kürze ein Gespräch mit einem Fachbüro.

Laut Stadtchefin sollen diese Dinge am 30. Juni mit Fachleuten des Kreisjugendamts in Hermeskeil besprochen werden. Vorrangig gehe es um die Einrichtung einer Notgruppe im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, um die 31 Kinder, für die es ab August keinen regulären Betreuungsplatz gibt, zu versorgen. Man werde aber auch die drei Einrichtungen besuchen und erörtern, ob sich dort die Vorgaben des neuen „Gute-Kita-Gesetzes“ für eine siebenstündige Betreuung überhaupt umsetzen ließen. Falls nicht, müsse die Zahl der Plätze in den drei Kitas unter Umständen reduziert werden – was ein entscheidendes Argument für einen Kita-Neubau wäre.

Hartmut Heck, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hermeskeil, bestätigte, dass für ein Gesamtkonzept viele „harte und weiche Faktoren“ einzubeziehen seien. Angesichts der Kinderzahlen stehe aber fest, dass über die aktuell 275 Betreuungsplätze in Hermeskeil hinaus ein weiterer Bedarf von 55 Plätzen bestehe. Bezüglich der Idee, am Labachweg eine neue Kita zu bauen, verwies Heck auf Pläne des Kreises Trier-Saarburg. Dieser strebe seit Jahren an, den IGS-Sportplatz in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln. Bislang sei dies an rechtlichen Konflikten mit Anwohnern gescheitert. Würde der Kunstrasenplatz an anderer Stelle realisiert, eröffne sich am Labach „eine neue Perspektive“.