Justiz : Antrag zur Ratswahl in Lampaden: Gericht entscheidet noch diese Woche

Wird am 26. Februar in Lampaden gewählt? Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Peter Endig

Lampaden Die Frist für Stellungnahmen in der Sache läuft am Aschermittwoch aus.

Das Verwaltungsgericht Trier wird noch in dieser Woche, voraussichtlich am Donnerstag oder Freitag, über den Antrag, die Ratswahl in Lampaden zu unterlassen, entscheiden. Dies sagte der zuständige Richter Andreas Hermann auf TV-Nachfrage. Die Entscheidung wird damit noch vor der Wahl am kommenden Sonntag, 26. Februar, fallen.