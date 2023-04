Sichere Flugzeuge und leise Windanlagen Raumfahrtprofessorin aus Palzem forscht weltweit

Andrea Beck ist Leiterin des Lehrstuhls für „Numerische Methoden in der Strömungsmechanik“ am Institut für Aerodynamik und Gasdynamik (IAG) an der Universität Stuttgart. „Wir beschäftigen uns damit, was Flugzeuge zum Fliegen bringt, was Raketen antreibt oder auch, wie das Blut in den Adern fließt“, sagt die Professorin. Sie entwickelt Methoden, mit denen man diese Strömungen am Computer simulieren kann. Auf Basis ihrer Forschung erstellt Beck Programme, durch die beispielsweise Windkraftanlagen effizienter gemacht werden können. „Am Ende des Tages trage ich mit meiner Arbeit dazu bei, dass neuartige Satelliten entwickelt werden können, Flugzeuge ein bisschen effizienter fliegen, und dass ein Rotorblatt einer Windenergieanlage gebaut werden kann, das ein bisschen leiser ist. Das ist super befriedigend“, beschreibt Andrea Beck ihre Motivation.