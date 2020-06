Kostenpflichtiger Inhalt: Reaktion auf die aktuellen Corona-Lockerungen : Vereine zwischen Sorgen und Wiedersehensfreude

Laufen mit dem gebührenden Abstand - beim Turnverein Hermeskeil haben die Leichtathleten ihr Training nach langer Corona-Zwangspause wieder aufgenommen. Foto: Bernd Schmidt/TVH

Reinsfeld/Saarburg/Konz/Hermeskeil Sporttraining mit strikten Auflagen, Orchester-Proben auf Schulhöfen: Die Vereine kehren nach langer Corona-Zwangspause ein Stück zurück zur Normalität. Doch vieles bleibt trotz Lockerungen schwierig.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christa Weber und Marion Maier

Die Corona-Pandemie hat Vereine hart getroffen. Monatelang ging aufgrund der Kontaktverbote nichts mehr. Trainingseinheiten fielen aus, ebenso Proben mit Chor oder Musikverein. Nach Lockerungen durch die Landesregierung läuft das Vereinsleben allmählich wieder an. Der TV hat sich bei Verantwortlichen im Raum Konz, Saarburg und Hochwald umgehört, wie deren Lage derzeit aussieht.

Musikvereine Der Musikverein (MV) Lyra Reinsfeld bereitet laut dem Vorsitzenden Martin Schlicker die ersten Proben vor: „Wir fangen mit dem Nachwuchs an. Auch das große Orchester soll möglichst noch vor der Sommerpause loslegen.“ Laut der neunten Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz soll vorerst draußen musiziert werden, in der Halle nur ausnahmsweise. Sitzordnungen sind festzulegen, die Musiker müssen drei Meter Abstand voneinander halten.

Die Reinsfelder wollen nun ihr Weihnachtskonzert vorbereiten. Das für August geplante Open-Air-Konzert zum 100. Vereinsgeburtstag haben sie abgesagt. Dass neuerdings kleinere Veranstaltungen im Freien wieder möglich sind, interessiert den Vereinschef wenig. Gefeiert werde erst 2021: „Man kann ja nichts planen. Was heute zählt, gilt vielleicht morgen nicht mehr.“ Zudem gehörten viele Helfer zur Risikogruppe. Durch die frühzeitige Absage des Open-Airs habe sich der Verein zumindest Unkosten erspart und die „freie“ Zeit zur Arbeit an der Vereinschronik genutzt. „Aber die kalkulierten Einnahmen fehlen uns natürlich.“

Auch dem MV Concordia Kell am See hat die Pandemie das Jubiläum verhagelt. Nun feiern die Musiker das 100-jährige Bestehen des Vereins erst nächstes Jahr. Laut dem Schriftführer Karlheinz Barthel sollen auch die Proben vorerst weiter ruhen: „Drei Meter Abstand zueinander halten – das ist unmöglich!“, sagt er. Die 32 Musiker hätten bei dieser Distanz Probleme, sich gegenseitig zu hören – was für ein Zusammenspiel nötig sei. Der Verein verfüge über genug Rücklagen. Finanzielle Einbußen gebe es dennoch, weil die Verbandsgemeinde-Tierschau in Kell ausfalle, bei der der Musikverein sonst die Bewirtung übernehme. Es fehlten zudem Einnahmen aus der Vermietung des Vereinshauses. Doch noch mehr scheint das gemeinsame Musizieren zu fehlen. „Einige fiebern schon regelrecht darauf, dass wir wieder zusammenkommen können.“

Die Stadtkapelle Hermeskeil hat laut Vorstandsmitglied Sophie Schäfer schon auf dem Grundschulhof geprobt: „Der Abstand war weniger das Problem, eher das teilweise schlechte Wetter. Da werden die Hände schnell kalt.“ Die Zwangspause habe der Verein recht gut überstanden. Schade sei aber zum Beispiel, dass das Grundschulorchester Mukis sich nicht treffen könne: „Ob die Kinder nach so langer Pause dabei bleiben, weiß man nicht.“ Ihren 100. Geburststag habe die Stadtkapelle glücklicherweise im Vorjahr groß gefeiert: „Das Konzert mit der Big Band der Bundeswehr hat 10 000 Euro gebracht. Die würden uns jetzt fehlen, wäre Corona ein Jahr früher gekommen.“

Erste Probe im Freien: Stefanie Valerius (links) und Miriam Brenner bereiten den Sitzplan für die Probe des Musikvereins Zemmers auf dem Schulhof vor. Marco Endres (hinten) misst Abstände, die einzuhalten sind. Foto: Cornelia Blesius

Sportvereine Hans Joachim Schalm ist Vorsitzender der Turngemeinde (TG) Konz mit etwa 2000 Mitgliedern. Die Freude sei groß, sagt er, dass es in vielen Sparten wieder losgehe. Als Verein erfülle man schließlich eine soziale Aufgabe: „Wir sind auch für die Seele da.“ Bei den noch nicht erlaubten Kontaktsportarten wie Kampfsport, Volleyball oder Basketball hätten sich die Gruppenleiter alternative Trainingsmethoden im Freien überlegt. Mit den Corona-Schutzvorkehrungen laufe es nach leichten Startproblemen gut. „Wir sind aber nicht sorgenfrei“, sagt Schalm. So habe es etwa seit März 60 Vereinsaustritte gegeben. Zwar sei der Verein dadurch „nicht in Not geraten“. Doch die Beiträge der Kündiger fehlten beispielsweise für die Renovierung einer Halle, die bald bevorstehe.

Beim Turnverein Hermeskeil (TVH) mit 800 Mitgliedern wird laut dem Vorsitzenden Volker König in einigen Abteilungen wieder trainiert – bislang ausschließlich im Freien. Die Leichtathleten seien schon mehrmals auf dem Sportplatz gewesen. „Sie halten Abstand, eine Bahn bleibt immer frei“, erläutert Abteilungsleiter Bernd Schmidt. Auf dem Weg vom Auto zum Platz werde Mundschutz getragen, beim Laufen nicht: „Es klappt ganz gut, wenn wir auch von der Normalität noch ein Stück entfernt sind.“ Wegen des höheren Risikos werde aufs Kindertraining und die Walking-Gruppen noch verzichtet. Bei Sportarten wie Handball und Turnen geht laut Vereinschef König noch nicht viel: „Da tragen wir auch Verantwortung.“ Finanziell habe der TVH schon Einbußen gehabt, etwa durch Absagen des Stadtfests und des Radweglaufs: „Aber dramatisch ist das nicht.“