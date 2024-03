Datenschutzproblem und Klüngelverdacht Mauschelei im Gesundheitsamt Trier? So reagieren die Behörden

Die Software, die landesweit zur Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitswesens in Rheinland-Pfalz genutzt werden soll, steht wegen Datenschutzmängeln in der Kritik (wir berichteten). Während die Behörden versichern, es gebe keine tiefgreifenden Probleme, hat Zeit Online das Thema kürzlich zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit aufgegriffen. Eine zentrale Figur laut der Berichterstattung: eine Mitarbeiterin im Trierer Gesundheitsamt – also jener Behörde, die in Trier und Trier-Saarburg für insgesamt rund 260.000 Menschen zuständig ist.