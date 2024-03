Was geplant ist Realschule plus in Kell: Nun kommt die Erweiterung der Erweiterung

Kell am See · Die Schülerzahlen im Kreis steigen in den kommenden Jahren auf Rekordwerte. Auch die Realschule plus in Kell am See bleibt weiter auf Wachstumskurs. Was das für die Schule bedeutet.

15.03.2024 , 06:34 Uhr

Das Hauptgebäude der Realschule plus in Kell am See soll, wenn der neue Anbau steht, saniert werden. Foto: TV/Marion Maier