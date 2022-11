Bildung : Realschule plus Kell – Schülerzahlen steigen, Gebäude wachsen mit

Die neuen Module der Realschule plus in Kell am See sollen ab Februar kommenden Jahres genutzt werden können. Foto: TV/Marion Maier

Kell am See Neue Module zum Unterrichten stehen schon, der Neubau soll kommen: Die Realschule plus in Kell am See wächst schneller als erwartet. Damit lässt sie ihre Vergangenheit, in der die Schließung diskutiert wurde, weit hinter sich. Was die Gründe dafür sind.

2018 war der Tiefpunkt. Damals besuchten gerade einmal 169 Schülerinnen und Schüler die Realschule plus in Kell am See. Zuvor war die Schließung der Schule diskutiert worden. Doch Kommunalpolitiker und Lehrer-Kollegium stemmten sich dagegen. Es gelang ihnen, das Steuer herumzureißen. 286 Schüler sind es in diesem Schuljahr. Für das kommende Jahr rechnet Schulleiter Sebastian Straßer mit mehr als 300 Anmeldungen, nahezu eine Verdopplung im Vergleich zu 2018.

Gründe für die positive Entwicklung

Wie kommt das? Gemeinde und Lehrer haben zunächst ganz viel für die Schule geworben – selbst auf einem Bus. Straßer ergänzt: „Ich bin fest davon überzeugt, dass es besser gelungen ist, die gute pädagogische Arbeit der Schule transparent zu machen und an die Elternschaft zu kommunizieren.“ Zudem sei es ein Signal an die Eltern gewesen, dass die Schulleitungsstelle 2019 neu besetzt worden sei, eine Perspektive sei sichtbar geworden. Als weitere für Eltern attraktive Punkte nennt Straßer die überschaubare Größe der Schule, die individuelles Arbeiten begünstige, die Sportklasse, ein Zusatzangebot in der Orientierungsstufe – und den Schwerpunkt Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Straßer: „Wir merken schon, dass gerade in der Region der Nachhaltigkeitsgedanke für viele wichtig ist.“

Die einzige Schule im Kreis mit Nachhaltigkeitssiegel

Die Pläne für den Neubau der Realschule plus in Kell am See stehen. Foto: TV/Marion Maier

Im Frühjahr 2022 hat die Realschule plus Kell am See das Siegel für Bildung für nachhaltige Entwicklung erhalten. Sie ist die einzige mit diesem Zertifikat im Kreis Trier-Saarburg. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Eltern in die Lage zu versetzen, verantwortungsbewusst zu handeln, damit gegenwärtige und künftige Generationen die Chance auf ein gutes Leben haben.

Was hat ein Schulhund mit nachhaltiger Bildung zu tun?

Laut Straßer erstreckt sich das Thema Nachhaltigkeit auf drei Bereiche. Erstens: Nachhaltigkeit in der Natur und vor Ort. Dazu gehört, dass der Müll getrennt wird. Zudem ist Fair Trade ein wichtiges Thema und schlägt sich beispielsweise in den Produkten, die in den Pausen verkauft werden, nieder. Was im Schulgarten angebaut wird, landet im Kochtopf der Schulküche. Schulhund Günther, der schon mal Kinder mit Bauchweh tröstet, gehört in diese Kategorie ebenso wie eine Streuobstwiese, die gerade angelegt wird, und das Projekt Grünes Klassenzimmer, bei dem draußen unterrichtet wird.

Was Nachhaltigkeit am Menschen bedeutet

Zweiter Bereich ist die Nachhaltigkeit am Menschen. Straßer ordnet Angebote, die sich durch alle Klassenstufen ziehen, dort ein, darunter Präventionsprogramme, Demokratie-Erziehung, Medien-Kompetenz, Sexualerziehung und die Sportklassen. Bei der dritten Kategorie geht es um Nachhaltigkeit in der Lebensplanung. Da ist insbesondere die Berufsorientierung Thema, für die es einen Fahrplan gibt, den alle Schülerinnen und Schüler ab der siebten Klasse durchlaufen. Das Ganze ist eng mit der Praxis verzahnt, also mit Handwerksbetrieben und der Handwerkskammer. Staatssekretärin Bettina Brück vom Bildungsministerium stellte bei ihrem Besuch im Rahmen der landesweiten Wochen der Realschulen plus fest, dass durch den Schwerpunkt Nachhaltigkeit eine Haltung entstehe. Dies sei nötig, ähnlich wie beim Thema Demokratie. Und: „Dass die Schule damit erfolgreich ist, sieht man an den Schülerzahlen.“

Wann die neuen Module in Betrieb gehen

Die vielen Schüler brauchen Platz. Deshalb wächst die Realschule plus – kurzfristig mit Modulen und längerfristig mit einem Neubau. Aktuell werden auf dem Grundstück gegenüber der Schule sechs Räume mit Hilfe von Modulen (auch Container genannt) für die Nutzung vorbereitet. Sie sollen laut Schulleiter im Februar 2023 in Betrieb gehen. Straßer sagt: „Ich nenne sie Lernpavillons. Sie sind digital gut angebunden, hell und auch vom Raumgefühl gut.“ Lehrer und Schüler würden gerne darin arbeiten. In den neuen Modulen werden zwei Klassenräume, die Schulküche, ein Speiseraum, ein naturwissenschaftlicher Raum, Toiletten für Lehrer und Schüler sowie Technikräume untergebracht. In den anderen Modulen der Realschule plus neben der Turnhalle sind acht Klassenräume untergebracht.

Wie weit der Neubau ist