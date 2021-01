Neues Schuljahr : Wie die Anmeldung zur fünften Klasse funktioniert

Konz (red) Die Anmeldung für die Schülerinnen und Schüler der neuen fünften Klassen der Realschule plus in Konz erfolgt in diesem Jahr vom 1. bis 12. Februar.

Folgendes ist zu beachten: Zuerst soll das Anmeldeformular auf der Realschul-Homepage www.rsplus-konz.de heruntergeladen und vorab zu Hause komplett ausgefüllt werden. Dieses wird daraufhin per Mail an verwaltung@rsplus-konz.de gesendet. Die Schule kontaktiert Interessenten zeitnah, um einen Termin zu vereinbaren.

Die Anmeldung muss persönlich durch einen Erziehungsberechtigten erfolgen. Eine schriftliche oder telefonische Anmeldung ist nicht möglich.

Zum Termin sind folgende Unterlagen mitzubringen: eine Kopie des Halbjahreszeugnisses der vierten Klasse, der „Gelbe Zettel“ der Grundschule (wird den Kindern mit den Halbjahreszeugnissen ausgehändigt), eine Kopie der Geburtsurkunde (oder Stammbuch zur Einsichtnahme) und der Impfpass, gemäß des Masern-Schutzgesetzes.

Bei Förderbedarf ist ebenfalls eine Kopie des Fördergutachtens mitzubringen.

Zusätzlich möchte die Konzer Realschule die Teilnahmemöglichkeit an der Keyboard-Klasse herausheben. In dieser erlernt jeder Schüler das Musikinstrument Keyboard im Unterricht von Grund auf. Jede Woche musizieren die Kinder gemeinsam im Klassenensemble und erfahren dabei ganz praktisch die Bandbreite der Musik. In einem ganzheitlichen Lernprozess entwickeln sich Kompetenzen, die Voraussetzung zur Teilhabe am kulturellen Leben sind. Musik ist ein wichtiger Bestandteil im Leben junger Menschen.