Bildung : Realschule plus öffnet ihre Türen

Kell am See (red) Die Realschule plus Kell am See lädt für Samstag, 16. November, 9 bis 13 Uhr, Grundschüler und deren Eltern ein, die Einrichtung näher kennenzulernen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red