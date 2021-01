Schule : Anmeldefristen für die Realschule plus in Saarburg

Anmeldefristen für die Realschule plus in Saarburg

Saarburg Demnächst sind die Anmeldungen bei der Realschule plus in Saarburg möglich – allerdings nur nach Terminvergabe durch das Sekretariat unter Telefon 06581/91 40 30. Anmeldetage sind Samstag, 6. Februar, 10 bis 14 Uhr, und Freitag, 26. Februar, 14 bis 18 Uhr.

Die Klassen bestehen aus maximal 25 Kindern. Nach dem Grundsatz „Lernen fördern durch Beziehung“ liegt ein Fokus der Realschule plus auf den individuellen Interessen der Schüler. Diese werden in den Profilklassen Sport und Musik sowie den schuleigenen Wahlpflichtfächern Gesundheit und Bewegung (GuB), Musik und Medien (MuM) und Informatische Bildung (IB) besonders gefördert. Außerdem gibt es zusätzliche Lernangebote auf freiwilliger Basis in Deutsch, Mathematik und Englisch.Mögliche Abschlüsse: Berufsreife, · Qualifizierter Sekundarabschluss I.