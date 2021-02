Schule : Realschule plus in Saarburg bietet Platz für FSJ an

Saarburg (red) Die Realschule plus Saarburg bietet ab sofort einen Freiwilligendienst an. Durch den Einsatz in der Ganztagsbetreuung, die Unterstützung im Unterricht und in Lernzeiten sowie die Mitarbeit bei schulischen Veranstaltungen, in der Bibliothek und der Verwaltung bietet das Freiwilige Soziale Jahr (FSJ) an der Realschule plus Saarburg vielfältige Möglichkeiten, verschiedene Berufsfelder im pädagogischen Bereich kennenzulernen.

Die Schule sieht in dem Programm eine Chance für junge Menschen, sich für andere zu engagieren und gleichzeitig die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Die Freiwilligen werden dabei sowohl vom Kollegium der Realschule plus Saarburg als auch von ihren Betreuern des Deutschen Roten Kreuz unterstützt.