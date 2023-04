Unterricht ganz praktisch Wie ein Hochbeet hilft, die Natur zu verstehen

Thalfang · Die Erbeskopf Realschule plus in Thalfang will mit einer neuen Anpflanzung auf dem Schulhof mehr erreichen als eine grüne Insel. Was die Zusammenarbeit mit Hochwald Foods dabei bringt.

02.04.2023, 17:53 Uhr

Erste Blumen und Kräuter werden ins neue Hochbeet gesetzt. Ein Regenschauer liefert das Wasser dazu. Nun kann alles wachsen. Foto: TV/Herbert Thormeyer 06874/182260 I

Von Herbert Thormeyer

Die Zusammenarbeit mit Hochwald Foods hat bei der Erbeskopf Realschule plus in Thalfang bereits eine mehrjährige Tradition. Praktiker sollen so mit Schülern gemeinsame Projekte umsetzen. Beim Unternehmen werden kaufmännische Auszubildende mit denen aus dem gewerblichen-technischen Bereich zusammengebracht.