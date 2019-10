Kostenpflichtiger Inhalt: Freizeit : Muss Schodens Biergarten an der Saar schließen?

Bei sonnigem Wetter ist im Schodener Biergarten an der Saar viel los. Foto: TV/Marion Maier

Schoden/Trier Das Freiluftlokal in Schodens Freizeitanlage am Fluss ist beliebt, aber womöglich an dieser Stelle illegal. Darauf weist ein Trierer Anwalt hin. Zusätzliche Brisanz: Die Anlage gehört der Ortsgemeinde, und auch für deren Minigolfplatz dort scheint die Genehmigung zu fehlen.

Wolfgang Cartus (58) sieht seine Existenz bedroht. Seit 18 Jahren hat er den Fun-Beach-Biergarten an der Saar in Schoden gepachtet, seit 13 Jahren betreibt er ihn mit seiner Frau. Doch damit könnte nun Schluss sein. Der Grund: Der Betrieb auf der sogenannten Multi-Kulti-Anlage der Gemeinde ist nicht genehmigt. Das sagt zumindest der Trierer Fachanwalt für Baurecht Paul Henseler mit Verweis auf die Bauakte.

Henseler hat sich die Unterlagen angesehen, weil er von einer Anwohnerin beauftragt wurde, ihre Rechte durchzusetzen. Die Frau ärgert sich über Lärm und Verkehr, die ihrer Meinung nach von der Freizeitanlage herrühren. Zu ihr gehören neben dem Biergarten ein Minigolfplatz, ein Beachvolleyballfeld und eine Bootsanlegestelle. Zudem nutzt ein Kanuverleih dort einen Hallenteil. Henseler sagt: „Meine Mandantin will geschützt werden vor Belastungen, die über das hinausgehen, was gesetzlich als zumutbar definiert ist.“ Sie wolle nicht einfach etwas verhindern.

Was genehmigt ist Doch was steht nun in der Bauakte? Laut diesen Unterlagen hat die Kreisverwaltung 1996 ein Freizeitgebäude genehmigt, zu dem ein Kiosk, zwei Toiletten und eine Halle gehören. In einem Teil der Halle können Boote und Räder aufbewahrt werden, in einem anderen Teil können sich Menschen aufhalten. Im Jahr 2000 hat die Verwaltung zudem einen Antrag des gemeinnützigen Bürgerservice auf einen Spielplatz zugelassen, der allerdings nie gebaut wurde. In dem Antrag ist auch von einer Sonnenterrasse am Kiosk die Rede, doch ist sie – wie alles in diesem Schreiben – nur grob in einer Skizze eingezeichnet und nicht wie sonst üblich in einer maßstabsgetreuen Zeichnung, in der die Größen festgehalten werden.

Die Frist Henseler stellt fest: „Ein Kiosk ist nun mal kein Biergarten. Dessen Betrieb ist an dieser Stelle illegal.“ Zwar besitzt Cartus eine Konzession für seine Gaststätte, doch hätte die Saarburger Verbandsgemeindeverwaltung diese laut Henseler nie ausstellen dürfen. Denn Voraussetzung für eine solche Bewilligung ist eine entsprechende Baugenehmigung. Henseler fordert, die nicht genehmigte gewerbliche Nutzung der Anlage zu untersagen. Er hat der Kreisverwaltung für den 21. Oktober eine Frist gesetzt.

Meinung Als wäre Schoden ein rechtsfreier Raum Es ist schon kurios, was sich da in Schoden auf der Freizeitanlage der Gemeinde abspielt. Seit 18 Jahren wird dort womöglich illegal ein Biergarten betrieben – und keiner merkt’s. Die Gemeinde baut zudem einen Minigolfplatz – offensichtlich ohne Genehmigung. Ok, Ortsgemeinden werden von Laien geführt. Doch bei Kreisverwaltung und Verbandsgemeinde sieht das anders aus. Wenn schon die Kreisverwaltung nicht mitbekommt, dass wohl gegen ihre Baugenehmigung verstoßen wurde, dann hätte doch wenigstens bei der damaligen Verbandsgemeinde Saarburg auffallen müssen, dass sie die Konzession für einen Biergarten nicht vergeben kann für einen Ort, an dem offensichtlich nur ein Kiosk genehmigt ist. Und nun? Seit ein Rechtsanwalt die Sache hinterfragt, werden dem Biergartenbetreiber Grenzen gesetzt: Seine Terrasse wurde verkleinert, die strikte Einhaltung der Öffnungszeiten bis 22 Uhr eingefordert. Doch so richtig rückt keiner damit raus, was Sache ist. Seltsam. Halten sich die Behörden bedeckt, weil sie über ihre Fehler nicht groß reden wollen? Natürlich ist die 1997 mit EU-Mitteln gebaute Anlage eine schöne Sache und der Biergarten ein beliebter Treffpunkt, aber das Ganze ist eben doch kein rechtsfreier Raum. Nun könnte versucht werden, Biergarten und Minigolfplatz zu legalisieren. Keine einfache Sache im Licht des Ärgers, den es schon gab. Aber vielleicht birgt das Verfahren die Chance, Lösungen zu finden, die den Anwohnern das Leben erleichtern und dem Biergartenbetreiber nicht seine Existenzgrundlage rauben.

⇥m.maier@volksfreund.de

Eine mögliche Lösung Rechtsanwalt Henseler, der laut eigener Aussage keinem Freizeitsuchenden die Tour vermasseln will, sagt: „Erstmal wollen wir einen Stopp, damit alle Beteiligten überlegen, wie es weitergeht.“ Entscheidendes Gremium wäre der Ortsgemeinderat. Falls er tatsächlich einen Biergarten auf dem Freizeitgelände haben wollte, müsste er das Vorhaben auf rechtlich sichere Füße stellen. Dafür müsste er laut Henseler zunächst den Bebauungsplan ändern. Für den Juristen ist dies das entsprechende Verfahren zur Konfliktbearbeitung. Denn bei einer Bebauungsplanänderung wird die Öffentlichkeit beteiligt, und auch die Nachbarn können sich zu Wort melden. Die Eingaben werden in einem solchen Verfahren dann abgewogen. Bislang ist die Fläche der Schode­ner Freizeitanlage im Bebauungsplan „Über Gründlich/Hollenter“ für Gemeinbedarf (siehe Info) reserviert, was Außengastronomie ausschließt.

Die benachbarten Häuser liegen in einem allgemeinen Wohngebiet. Henseler vermutet, dass im Rahmen des Verfahrens ein Lärmschutzgutachten erstellt werden muss. Gegebenenfalls könnte es dazu führen, dass Lärmschutzmaßnahmen vorgeschrieben werden. Steht ein neuer Bebauungsplan mit Außengastronomie, kann ein Biergarten beantragt werden. Henseler schließt aber auch nicht aus, dass ein Gutachter zu dem Schluss kommen könnte, dass Außengastronomie an dieser Stelle nicht möglich ist.

Behörden und Ortschef Trotz der Frist, die der Rechtsanwalt der Kreisverwaltung gesetzt hat, ist bislang nichts Sichtbares passiert. Der Biergarten hat noch bis Anfang November geöffnet. Er ist im übrigen gerade vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister mit dem Siegel „Reisen für alle – Barrierefreiheit geprüft“ ausgezeichnet worden. Betreiber Cartus wurde, wie er sagt, auch nicht von der Kreisverwaltung oder der Ortsgemeinde über die Intervention des Rechtsanwalts informiert. Die Kreisverwaltung äußert sich auf TV-Anfrage nicht zu Henselers Thesen, sondern verweist auf einen Termin mit ihm, der Ortsgemeindespitze und Vertretern der Verbandsgemeinde (VG) am 4. November.

Info Was ist eine Gemeinbedarfsfläche? Die Schodener Freizeitanlage steht laut Bebauungsplan auf einer Fläche für Gemeinbedarf. Dort sind Anlagen erlaubt, die der Allgemeinheit dienen, beispielsweise Kindertagesstätten, Schulen, Kirchen sowie soziale und kulturelle Gebäude und Einrichtungen.