Internationales : Ehemaliger Honorarkonsul: „Luxemburger und Franzosen sind richtig sauer auf uns“

Trier Der Trierer Rechtsanwalt Franz Peter Basten nennt Gründe, die Luxemburger davon abhalten könnten, sich in Deutschland anzumelden. Die Grenzkontrollen kritisiert er scharf.

Franz Peter Basten, Rechtsanwalt und ehemaliger Honorarkonsul des Großherzogtums Luxemburg, vermutet, dass einer der Hauptgründe dafür, dass in der Region Trier lebende Luxemburger ihren Wohnsitz lieber in ihrem Heimatland behalten und sich nicht in Deutschland anmelden würden, mit dem Nachwuchs zusammenhängt. Sie wollten ihre Kinder lieber in den luxemburgischen Krippen und Schulen anmelden, damit diese dreisprachig aufwachsen könnten. Dies sei ein Wettbewerbsvorteil. Laut Schulgesetz müssen Kinder mit Wohnort in Rheinland-Pfalz dort auch zur Schule gehen. Nur in begründeten Fällen könne eine ausländische Schule besucht werden, heißt es.