Rechtsstreit um Saarburger Projekt : Anwalt: „Klägerin will Jugendherberge nicht generell verhindern“

Saaburg Der Anwalt der Frau, die gegen die Baugenehmigung für die Saarburger Jugendherberge geklagt hat, weist daraufhin, dass seine Mandantin das Projekt nicht stoppen wolle. Ihr gehe es darum, dass ihre Belange ausreichend berücksichtigt würden.

Bei Gericht hatte Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, über die Klägerin gesagt: „Bei ihr war kein Wille zu erkennen, im Gespräch einzulenken.“ Es sei deutlich geworden, dass der Versuch, die Jugendherberge zu verhindern, ihr Ansatz gewesen sei. Die Frau hat in ihrer Klage moniert, dass der Bebauungsplan, der der Baugenehmigung zugrunde liegt, unwirksam sei. Die Stadt hatte den Plan im beschleunigten Verfahren für den Innenbereich der Stadt aufgestellt. Die Klägerin ist jedoch der Meinung, dass sich die JH im Außenbereich befindet und deshalb kein beschleunigtes Verfahren möglich ist, sondern Vorprüfungen für eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich sind. Einen vorläufigen Baustopp hatte sie im Juni 2019 im Eilverfahren erwirkt.

Kerkmann widerspricht in seinem Schreiben der Aussage, mit der der TV Stadtbürgermeister Jürgen Dixius zitiert hatte, nämlich: „Mit der Klägerin war kein Gespräch möglich. Es ist unklar, was sie wünscht.“ Ein Gespräch mit seiner Mandantin sei sehr wohl möglich gewesen, meint hingegen der Rechtsanwalt. Vergleichsverhandlungen habe es mit allen Beteiligten gegeben. Kerkmann: „Der von uns gemachte Vergleichsvorschlag (Verkleinerung der Jugendherberge und Verschiebung der Zufahrt und Parkplätze) wurde jedoch von der Gegenseite abgelehnt.“ Dixius erklärt auf TV-Anfrage, dass er falsch verstanden worden sei. Er habe gesagt, dass im Gespräch nicht der Wille zu erkennen war, zu einer Lösung zu kommen. Die Gegenseite habe gefordert, die JH-Größe zu halbieren und die Zufahrt nach unten zu verlegen, was technisch nicht möglich sei. Die Stadt arbeitet derweil daran, Umbau und Erweiterung der JH doch zu ermöglichen. Wie im August 2019 vom Stadtrat beschlossen, wird ein Bebauungsplan für den Außenbereich aufgestellt. Gut möglich, dass sich das Gericht damit oder mit der daraus resultierenden Baugenehmigung erneut beschäftigen muss. Kerkmann kündigt an: ,,Die weiteren Verfahrensschritte werden wir genau beobachten und dafür Sorge tragen, dass sich die Stadt Saarburg und die Kreisverwaltung Trier-Saarburg nunmehr an die gesetzlichen Vorgaben halten.“