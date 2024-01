Bundespolizei ermittelt Rechtsextreme Schmierereien an Bahnanlagen – Polizeisprecher: „So geballt wie in Saarburg hatten wir das noch nicht.“

Sobald es zu solchen rechtsextremen Schmierereien komme, veröffentliche die Polizei einen Zeugenaufruf, erklärt Lahr. Mit der Bundespolizei sei er in Kontakt. Das bestätigt auch Döhn, der besonders von dem Ausmaß der Schmierereien an einem Wartehäuschen, zwei Tafeln und in der kompletten Unterführung am Saarburger Bahnhof erschrocken ist. Es komme in Konz, am Kreuz Konz oder in Karthaus immer wieder zu solchen Taten. Auch in Kanzem habe es schon Schmierereien mit politischem Hintergrund gegeben. Aber: „So extrem und geballt wie in Saarburg hatten wir das noch nicht.“