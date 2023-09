Umwelt und Politik Wie sich Müllsammler vor Rechtsextremen schützen können

Müll an und in Flüssen schadet der Tier- und Pflanzenwelt. Plastikmüll kann Tiere vor Ort verletzen oder weiter in die Weltmeere gespült werden. Zigarettenkippen verseuchen das Wasser vor Ort. Das sind nur zwei der schädlichen Auswirkungen von Müll auf die Fluss-Ökologie. Um die Gewässer sauberer zu halten, organisiert die gemeinnützige Rhinecleanup gGmbH seit 2018 inzwischen an insgesamt 22 deutschen Flüssen Sammelaktionen. Jeder kann daran teilnehmen. Müllsammler sind auch regelmäßig an Mosel und Saar unterwegs. Für Samstag, 23. September, sind eine offene Aktion in Schoden und eine geschlossene Aktion in Wiltingen geplant. Beide haben das Ziel, den Wiltinger Saarbogen zu säubern. Weitere Infos dazu gibt es unter www.saarcleanup.org und