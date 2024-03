Unfall hinter Tunnel Regionalbahn entgleist: Züge fahren wieder – Verspätungen weiter möglich

Auch einen Tag nachdem kurz vor dem Bahnhof Cochem ein Regionalzug entgleist ist, kommt es zu vereinzelten Beeinträchtigungen auf der Strecke zwischen Trier und Koblenz. Züge von Trier aus fahren wieder durchgängig bis Koblenz und halten auch an allen Bahnhöfen. In umgekehrter Richtung fahren die Züge auch planmäßig, halten laut Mitteilung der Bahn aber nicht in Cochem.