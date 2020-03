Seminar : Regionaler Käse trifft regionalen Wein

Konz (red) Etwa 80 Hofkäsereien der Großregion produzieren über 500 Käsesorten. In den vergangenen 20 Jahren hat sich eine beachtliche Käsekultur entwickelt. Das Seminar der Volkshochschule Konz am Freitag, 27. März, unter der Leitung von Wolfgang Fusenig, bietet die Möglichkeit, von 18.30 Uhr bis 21 Uhr, Käse-Spezialitäten in Verbindung mit Weinen von Mosel, Saar und Ruwer zu verkosten.



Teilnehmer erfahren mehr über die regionale Käsekultur und die handwerkliche Herstellung. Erläutert werden ebenso die regionalen Käsereien hinter den Produkten. Acht Käsesorten unterschiedlicher Käsefamilien werden mit den korrespondierenden Weinen vorgestellt, dazu wird Wasser und Brot gereicht. Ort: vhs Konz, Konstantinstraße 50.