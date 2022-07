Reagionalintiative : Die Zukunft der Mosel bleibt faszinierend – zumindest in den Kreisen – Trier bei Initiative nicht dabei

Die Zukunft der Mosel bleibt faszinierend – zumindest in den Kreisen – Trier bei Initiative nicht dabei

Bernkastel-Wittlich Im Kreis Bernkastel-Wittlich ist der Vorschlag, die junge Regionalinitiative Mosel auch über 2022 hinaus weiterzuführen, auf große Zustimmung gestoßen. Im Kreis Trier-Saarburg war die Resonanz etwas verhaltener.

Die Mosel kann weiter faszinieren: Der Kreistag Bernkastel-Wittlich als einer der Gesellschafter stimmte für die Fortsetzung und die Weiterentwicklung der Regionalinitiative Mosel. Künftig soll sie als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR, siehe Info) fortgeführt werden. Die Kreistage Cochem-Zell und Mayen-Koblenz hatten der Weiterführung und -entwicklung bereits zugestimmt, wie Bernkastel-Wittlichs Landrat Gregor Eibes in der Sitzung des Kreistags sagte. Der Kreistag Trier-Saarburg stimmte am Montag zu, folgte aber mehrheitlich einem Vorschlag der CDU, sich wegen der unsicheren Zeiten nur drei statt der vorgesehenen fünf Jahre finanziell zu beteiligen, also bis 2025.