Neuer Ortschef bald im Amt Den jungen Leuten besser zuhören – Das hat Guido Friske in Reinsfeld vor

Reinsfeld · Guido Friske liebt das Dorfleben. Aus der Politik in Reinsfeld wollte er sich eigentlich raushalten. Was den neuen Ortsbürgermeister umgestimmt hat und welche Idee er so schnell wie möglich umsetzen will.

03.07.2024 , 08:08 Uhr

Was will die Reinsfelder Jugend? Der neue Ortsbürgermeister Guido Friske möchte die Wünsche der Kinder und Jugendlichen stärker in die Dorfpolitik einbeziehen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber