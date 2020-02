Kappensitzung : Viel Spaß mit übellaunigem Touristen

Reinsfeld Der Karnevalsverein Reinsfeld feiert nach dem Motto „Hand in Hand, Fastnacht im Disneyland“. Im Sommer geht die Session in die Verlängerung.

In die Reinsfelder Kulturhalle sind die Comic-Figuren von Walt Disney eingezogen. Micky Mouse, Pluto und so manche Märchengestalt schauen in Lebensgröße auf 350 Narren im Saal, als das große und kleine Prinzenpaar, Andreas III, auch Präsident und besser bekannt als „Wüsti“, mit Prinzessin Astrid I. sowie die Nachwuchsherrscher Nico I. und Anastasia I. ihre Verhaltensregeln bekannt gaben, die bis Aschermittwoch gelten. Das Kinderprinzenpaar will W-Lan in allen Schulbussen und keine Hausaufgaben mehr.