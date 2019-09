Freizeit : Reinsfeld feiert Oktoberfest

Reinsfeld (red) Die Gemeinde Reinsfeld feiert von Donnerstag, 3. Oktober, bis Montag, 7. Oktober, die Remigius Kirmes mit Oktoberfest am Kirmessamstag.

Das Kirmesprogramm startet am Donnerstag um 16 Uhr mit einer Schlagernacht von DJ Fabian im beheizten Festzelt. Freitag findet dort auch die Club Night statt.

Am Samstag wird das Oktoberfest in Dirndl und Lederhosen mit den Gipfelstürmern vom Kaiserstuhl gefeiert, die bereits im vergangenen Jahr dabei waren. Um 21 Uhr sticht Ortsbürgermeister Uwe Roßmann traditionell das erste Bierfass an.