Kommunalpolitik : Reinsfelder Kita braucht mehr Platz

Die Kindertagesstätte in Reinsfeld benötigt zusätzliche Räume. Das ist eine Folge des Gute-Kita-Gesetzes, das ab Juli 2021 unter anderem eine längere Betreuung der Kinder vorsieht. Wie das baulich gelöst werden soll, damit will sich der Gemeinderat intensiv beschäftigen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Reinsfeld Im Kindergarten könnte es wegen neuer gesetzlicher Anforderungen ab 2021 eng werden. Der Gemeinderat will rechtzeitig eine Lösung finden, die aber bislang nicht in Sicht ist. Beim Gewerbepark gibt es Probleme mit der Finanzierung.

Die Landesregierung hat ein neues Kita-Gesetz auf den Weg gebracht. Die meisten Neuerungen treten ab 1. Juli 2021 in Kraft. Vielen Kommunen bereiten sie aber schon jetzt Kopfzerbrechen. Der Gemeinderat Reinsfeld diskutierte am Dienstagabend, wie ein drohender zusätzlicher Raumbedarf zu bewältigen sei. Das Gesetz beinhalte einen Rechtsanspruch auf sieben Stunden Betreuung am Stück und ein Mittagessen für jedes Kind, erläuterte Ortsbürgermeister Uwe Roßmann (SPD): „Man braucht also eine größere Küche und mehr Schlaf- und Ruheräume.“ Das Kreisjugendamt sei dabei, die Kinderzahlen und damit den exakten Bedarf zu ermitteln. Es zeichne sich aber ab, dass in Reinsfeld 2021 zwei zusätzliche Kita-Gruppen benötigt würden, sagte Roßmann.