Rat beschließt Haushalt 2020 : Reinsfeld plant Investitionen für Kita, Kulturhalle und 25 neue Bauplätze

Das Baugebiet Flachsheide II in Reinsfeld wächst weiter: 25 neue Grundstücke werden im dritten Bauabschnitt erschlossen. Dafür sind rund 800 000 Euro im aktuellen Haushaltsplan einkalkuliert. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Reinsfeld Die Gemeinde Reinsfeld will für mehr als eine Million Euro unter anderem neue Grundstücke schaffen und ihren Kindergarten fit für die Zukunft machen. Finanziell hilft ihr dabei in diesem Jahr besonders, dass der Ort bei Bauwilligen beliebt ist. Einen Lichtblick gibt es auch in punkto Windräder.

Die Nachfrage nach Baugrundstücken in Reinsfeld ist seit Jahren hoch. Vor allem deshalb kann die Gemeinde in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 1,12 Millionen Euro anpacken, ohne dafür Kredite aufnehmen zu müssen. Diese gute Nachricht hatte Kai Rosar von der Verbandsgemeinde-Verwaltung Hermeskeil bei der Vorstellung des Reinsfelder Haushaltsplans für 2020 im Gepäck.

Da Bauplätze in dem Hochwaldort schnell weg sind, läuft bereits die Erschließung neuer Parzellen. Rund 800 000 Euro sind eingeplant für den Vorstufenausbau von Abschnitt drei im Gebiet Flachsheide II – der größte Posten bei den Investitionen. Laut Ortsbürgermeister Uwe Roßmann (SPD) sind bereits 19 von 25 Parzellen verkauft, für die weiteren gebe es Interessenten. Parallel will die Gemeinde mit den Eigentümern von mehr als 90 unbebauten Grundstücken im Dorf verhandeln, ob sie diese als potenzielles Bauland veräußern wollen.

Info Vier Varianten für Kita werden untersucht Im Kindergarten Reinsfeld könnte es ab 2021 eng werden. Wegen neuer gesetzlicher Anforderungen durch das „Gute Kita Gesetz“ der Landesregierung, das unter anderem eine Betreuungszeit von sieben Stunden über die Mittagszeit vorsieht, werden dort unter anderem eine größere Küche und zusätzliche Schlaf- und Ruheräume benötigt. Im bestehenden Gebäude ist dafür kein Platz. Deshalb plant die Gemeinde eine bauliche Erweiterung. Der Gemeinderat verständigte sich in seiner jüngsten Sitzung darauf, dass ein Fachbüro in einer Machbarkeitsstudie vier mögliche Varianten für die Erweiterung untersuchen soll. Denkbar sind laut Ortsbürgermeister Uwe Roßmann ein Anbau zwischen Kita und Kulturhalle, ein Ergänzungsbau zwischen Förderschule und Kirchengelände, eine Erweiterung des jetzigen Neubaus in Richtung Spielplatz oder eine Aufstockung des Altbaus. Ein Ergebnis soll möglichst vor dem 30. Oktober vorliegen. Dann ist laut Ortschef eine Begehung vor Ort mit Vertretern der Jugendämter von Kreis und Land geplant.

Ein Großprojekt der Zukunft wird die notwendige Erweiterung des Kindergartens (siehe Info). Für die Planung sind 20 000 Euro kalkuliert. Weitere Investitionen betreffen unter anderem Pläne für den Ausbau der Garten- und Schützenstraße (30 000 Euro), ein neues Urnenfeld und die Umgestaltung des Friedhofs (10 200 Euro), die Sanierung des Bürgerhauses (27 000 Euro) und eine Planung für die Kulturhalle, bei der das Dach möglicherweise erneuert werden muss (20 000 Euro). Mit einem großen Fragezeichen verbunden sind die 40 000 Euro für das Projekt Gewerbe- und Industriepark nahe der A 1. Laut dem Ortschef drohen dort größere Verzögerungen durch archäologische Grabungen.

Der Finanzhaushalt der Gemeinde wird 2020 laut Finanz-Fachmann Rosar nicht ausgeglichen sein. Der Fehlbedarf von etwa 237 000 Euro müsse über einen Liquiditätskredit abgedeckt werden. Allerdings hätten es die Reinsfelder geschafft, seit 2016 ihre Kredite zur Absicherung des laufenden Geschäfts von rund einer Million Euro auf etwa 348 000 Euro zu reduzieren: „Das ist auch im Vergleich mit anderen Gemeinden ein überschaubarer Rahmen“, sagte Rosar. Der Gesamtschuldenstand erreiche voraussichtlich Ende des Jahres etwa 1,9 Millionen Euro, das entspreche 841 Euro pro Einwohner.

Der Rat segnete den Haushalt einstimmig ab. „Das ist ein Plan, der in meinen Augen sehr gut aussieht“, fand Ortschef Roßmann. Trotz der Corona-Pandemie seien in Reinsfeld noch hohe Steuereinnahmen zu erwarten. Auch bei der Windkraft rechne die Gemeinde mit zusätzlichen Einnahmen. Wie Roßmann zuvor in der Sitzung berichtet hatte, erwarten die Entwickler des Windparks Hochwald demnächst die Genehmigung für drei neue Windräder auf Reinsfelder Gebiet.

Paul Port (Offene Wählerliste, OWL) kritisierte unter anderem, dass bereits 2019 eingeplante Mittel für die Sanierung von Gemeindestraßen noch immer nicht abgerufen worden seien. Jeder nicht ausgegebene Euro ziehe „ein Mehrfaches an Kosten nach sich“ und bedeute eine „Hypothek für die Folgegenerationen“, beklagte Port. Trotz dieser Kritik stehe die Gemeinde „noch gut da“. Bei „Zukunftsfeldern“ wie Windkraft und Gewerbegebiet sei es aber erforderlich, diese „aktiver und positiver zu begleiten“.