Renaturierung : Natur zurückgewinnen am Konzer Bach

Natur zurückgewinnen am Konzer Bach

Vollziehen den symbolischen Spatenstich (von links): Projektleiter Thomas Molter (Verbandsgemeindeverwaltung Konz), Gunnar Platz (Wacht Gmbh Co. & KG), Bürgermeister Joachim Weber, Elmar Gatzen (Planungsbüro Hömme GbR) und David Klassen (Wacht Gmbh Co. & KG). Foto: Verbandsgemeinde Konz

Konz Das Renaturierungsprojekt ist jetzt offiziell in Angriff genommen worden.

Mit dem traditionellen Spatenstich sind jetzt die Bauarbeiten zur Renaturierung des Konzer Baches offiziell gestartet worden. Der nun begonnene erste Bauabschnitt verläuft von Krettnach bis zur L 138 in Niedermennig. Joachim Weber, Bürgermeister der Stadt und Verbandsgemeinde Konz, Projektleiter Thomas Molter von der Verbandsgemeindeverwaltung Konz, Elmar Gatzen vom beauftragten Planungsbüro Hömme sowie Gunnar Platz und David Klassen von der bauausführenden Firma Wacht Gmbh trafen sich an der Ölmühle in Niedermennig zum symbolischen Spatenstich.