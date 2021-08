Stadtentwicklung : Neuer Glanz für altes Gotteshaus in Krutweiler

Saarburg-KRUTWEILER Eine gemeinsame Kraftanstrengung von ganz Krutweiler: Die Renovierung der Kapelle Mariä Himmelfahrt aus dem Jahre 1718 ist abgeschlossen.

„Vor drei Jahren konnten wir das Bistum überzeugen, dass etwas getan werden muss“, erinnert sich Ortsvorsteher Kurt Kessler. So um die 60 000 Euro würde das kosten, wurde damals ermittelt. Mit dem 80-jährigen Stuckateurmeister Bodo Gehl wurde ein Bauleiter von der Dorfgemeinschaft ernannt. „15 bis 20 Leute packten an, damit nicht so viele Facharbeiterstunden der beauftragten Firmen anfielen“, erklärt er bei der Vorstellung des Endergebnisses, ein innen wie außen strahlend helles Kleinod, das mit den seinerzeit üblichen Baustoffen saniert wurde und wieder aussieht wie neu. Sandstein und Schieferplatten und als Bindemittel wurde hochwertiger Kalkstein in Verbindung mit Fluss- und Grubensand verwendet – ganz so wie das schon die alten Römer taten. Ihre Bauwerke halten bis heute.