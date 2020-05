Gastronomie : Erste Euphorie und viele Fragen bei Gastronomen und Hoteliers im Kreis

SAARBURG/TRIER/KONZ/NAURATH Restaurants, Cafés, Biergärten und Hotels bereiten sich auf die Wiedereröffnung vor. Besonders für kleinere Betriebe könnten die Vorgaben schwierig werden.

Bereits am Mittwochabend hat das große Stühlerücken begonnen. Nicht nur im Biergarten von Blesius Garten in Trier-Olewig wurde sofort nach dem Bekanntwerden der wichtigsten Regeln für die Neueröffnung von Restaurants und Hotels ausprobiert, wie Tische und Stühle gestellt werden müssen, damit die Gäste ab dem 13. Mai 1,5 Meter Abstand halten.

„Natürlich werden wir dann sofort öffnen“, sagt Inhaber und Geschäftsführer Klaus Tonkaboni. „Wir sind in der glücklichen Lage und haben eine große Außengastronomie. Da lassen sich die Tische auseinander stellen. Sobald die detaillierten Bestimmungen am Freitag bekannt werden, entwickeln wir ein Konzept, wie sich der Betrieb stemmen lässt.“ Wenn er die Hälfte der Plätze behalten könnten, wäre er schon froh. Das bedeute aber noch lange nicht, dass auch die Gäste kommen, so Tonkaboni.

In Rheinland-Pfalz dürfen Gaststätten und Restaurants sowie Biergärten am 13. Mai wieder öffnen. Allerdings gelten strenge Regeln. Bedient werden dürfen die Gäste nur an Tischen, Reservierungen und Erfassung der Kontaktdaten sind Pflicht. Die Abstände von 1,50 Meter müssen ebenso wie die Kontaktsperren mit maximal Angehörigen zweier Haushalte gewahrt werden. Hotels, Ferienhäuser und -wohnungen dürfen ab dem 18. Mai wieder Gäste aufnehmen. Auch hier gelten die strengen Hygienevorgaben.

Anil Vural vom Bistro Baran in Konz hat die Tage gezählt. Am Mittwoch waren es 52. Auf Facebook schreibt er dazu: „Wer hätte gedacht, dass es so lange andauern würde?!?! Wir haben euch so dermaßen vermisst.“ Er freut sich trotz der Einschränkungen und verspricht, dass danach alles sogar noch besser werde. Denn: „Wir haben die Zeit genutzt. Der Laden funkelt, die Steine glänzen.“ Und auch neu streichen lassen hat er das Baran. Derzeit arbeiten er und sein Team an einem Hygieneplan.