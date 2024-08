Pläne für Rettungsdienst So soll die Notfallversorgung im Hochwald gesichert werden

Hermeskeil · Ohne Notaufnahme am Hermeskeiler Krankenhaus werden die Wege für den Rettungsdienst länger. Doch es gibt auch gute Nachrichten für die Patienten. Was der Kreis Trier-Saarburg plant und was dafür noch zu klären ist.

22.08.2024 , 09:59 Uhr

In der Rettungswache am Hermeskeiler Krankenhaus sind derzeit ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzwagen und zwei Fahrzeuge für Krankentransporte stationiert. Bei diesen sogenannten Rettungsmitteln soll demnächst aufgestockt werden. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber