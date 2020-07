Justiz : Urteil nach Raubüberfall in Konz ist rechtens

Konz Der Konzer Juwelenräuber bleibt in Haft: Der Bundesgerichtshof hat die Revision eines der Männer abgelehnt, die im September 2018 ein Schmuckgeschäft überfallen haben.

Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Falls von einem der verurteilten Männer abgelehnt, die im September 2019 einen Juwelier in Konz überfallen haben sollen. Der Mann, den das Landgericht Trier am 18. Dezember zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt hat, bleibt in Haft. Der Bundesgerichtshof hat zudem angeordnet, die Taterträge in Höhe von 40 109 Euro bei ihm einzuziehen.