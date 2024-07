Leerstand mitten in der Stadt Rewe-Ruine in Konz – Das große Schweigen lässt Fragen immer lauter werden

Gefühlt will jeder in Konz wissen, was aus dem alten Rewe wird. Möglicherweise ist diese Behauptung sogar empirisch belegbar, denn die Frage taucht immer wieder auf. Die Leser wenden sich mit ihr an die Redaktion. Sie haben sie beim Duell der Bürgermeisterkandidaten vor der Kommunalwahl gestellt. Und die Frage ploppt immer wieder in Gesprächen in der Stadt oder auch im Internet auf, etwa wenn es auf Facebook oder in anderen sozialen Netzwerken um Konz geht.