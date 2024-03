Justizwirt-Ausbildung in Saarburg Justizausbildungszentrum zieht ins frühere Küchenhaus der Kaserne

Im Rahmen ihrer Ausbildung verbringen die angehenden Justizfachwirte mehrere Monate in Saarburg. Ein Teil der fachtheoretischen Ausbildung des Landes findet seit 2017 in einem Gebäude neben dem ehemaligen Offizierskasino und zuvor bereits in den Räumen des früheren Pädagogischen Landesinstituts im Blümchesfeld in Saarburg statt. Zuletzt standen 60 Ausbildungsplätze zur Verfügung, nunmehr können pro Einstellungsjahrgang 90 Anwärterinnen und Anwärter für die Gerichte in den Bezirken des Oberlandesgerichts Koblenz und des pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken sowie für die Staatsanwaltschaften ausgebildet werden.